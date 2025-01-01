Меню
Заюшкина избушка
Заюшкина избушка

Спектакль Заюшкина избушка

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 6+
Режиссер Светлана Митюшина
Продолжительность 35 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль о доброте и дружбе для самых маленьких зрителей

«Была у Зайчика избушка лубяная, а у Лисы — ледяная. Пришла весна, избушка Лисы растаяла. И она хитростью выгнала Зайчика из его избушки». Именно с этого начинается наш удивительный спектакль, который рассказывает о том, что делать, когда тебя обидели и выгнали из дома.

Сюжет

Главный герой, Зайчик, идет по дороге и плачет, не зная, куда обратиться за помощью. Но в трудную минуту на выручку ему придут настоящие друзья. Спектакль полон ярких эмоций и позитивных моментов, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Формат и исполнение

Это моноспектакль, в котором один актер «оживляет» прекрасные, яркие планшетные куклы. Постоянный диалог со зрителем делает представление интерактивным и увлекательным, не позволяя заскучать. В спектакле много веселых песен и шуток, что делает его идеальным для самых маленьких зрителей.

Рекомендация

Зрителям рекомендуется начинать знакомство с театром кукол именно с этого спектакля. Он станет отличным поводом для обсуждения важнейших тем дружбы и поддержки в трудные времена.

Не упустите шанс увидеть этот яркий и добрый спектакль, который подарит вам и вашим детям множество положительных эмоций!

