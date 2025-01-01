Зайкины слезки: уютная история от театра «Миссис Хадсон»

В гостях у Пилигримов — кукольный театр «Миссис Хадсон» представит спектакль «Зайкины слезки», основанный на русской народной сказке «Заюшкина избушка». Эта добрая и наивная история подарит зрителям множество ярких эмоций.

Сюжет разворачивается вокруг маленького зайчонка, который, решив помочь Лисе, пустил её в свою избушку. Это стало началом его захватывающих приключений. Историю рассказывают два больших зайца, старательно поддерживающих маленького зайчонка в его нелегком начинании. Несмотря на все трудности, всё заканчивается хорошо, чудесным чаепитием в зайкиной избушке.

Уютная атмосфера

Спектакль обещает создать атмосферу домашнего уюта, которая позволит зрителям забыть о повседневных заботах и погрузиться в волшебный мир сказки.

Важно знать

При входе в театр уличную обувь снимают. Вы можете взять с собой сменную, или остаться в носочках.

Билет необходим каждому зрителю, независимо от возраста — как ребёнку, так и взрослому.

Обратите внимание на условия возврата билетов. Приобретая билет на наши мероприятия, вы подтверждаете согласие с условиями возврата.

Благодарим за понимание и желаем вам удивительных впечатлений!