В гостях у Пилигримов — кукольный театр «Миссис Хадсон» представит спектакль «Зайкины слезки», основанный на русской народной сказке «Заюшкина избушка». Эта добрая и наивная история подарит зрителям множество ярких эмоций.
Сюжет разворачивается вокруг маленького зайчонка, который, решив помочь Лисе, пустил её в свою избушку. Это стало началом его захватывающих приключений. Историю рассказывают два больших зайца, старательно поддерживающих маленького зайчонка в его нелегком начинании. Несмотря на все трудности, всё заканчивается хорошо, чудесным чаепитием в зайкиной избушке.
Спектакль обещает создать атмосферу домашнего уюта, которая позволит зрителям забыть о повседневных заботах и погрузиться в волшебный мир сказки.
Благодарим за понимание и желаем вам удивительных впечатлений!