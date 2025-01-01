Спектакль Зайкина избушка

Концерт для детей «Зайкина избушка» в Свердловской Филармонии

Приглашаем юных зрителей на увлекательный концерт «Зайкина избушка», который пройдет в Свердловской филармонии. Это уникальное музыкальное событие погрузит детей в мир самой «боевитой» русской сказки, где они станут активными участниками приключений вместе с героями.

Приключения в сказке

На концерте зрители объединятся, чтобы прогнать хитрую Лисичку из Зайкиной избушки. Каждый «спаситель» сможет раскрыть свой музыкальный голос и характер, внеся свою лепту в борьбу со злом. Вся надежда на смелых и находчивых юных слушателей, ведь они знают, что справедливость обязательно восторжествует, а Лиса непременно убежит, услышав победный оркестр из шумовых музыкальных инструментов!

Исполнители

На сцене выступят:

Татьяна Адриковская — фортепиано

Александра Цацашвили — скрипка

Валерия Хватова — виолончель

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 50 минут. Билеты приобретаются на каждого входящего, что позволяет обеспечить комфортное размещение зрителей в зале.

Не упустите возможность стать частью захватывающего музыкального приключения, которое не только развлекет, но и научит детей важности дружбы и справедливости!