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Зайкина избушка
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Спектакль Зайкина избушка

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О концерте/спектакле

Концерт для детей «Зайкина избушка» в Свердловской Филармонии

Приглашаем юных зрителей на увлекательный концерт «Зайкина избушка», который пройдет в Свердловской филармонии. Это уникальное музыкальное событие погрузит детей в мир самой «боевитой» русской сказки, где они станут активными участниками приключений вместе с героями.

Приключения в сказке

На концерте зрители объединятся, чтобы прогнать хитрую Лисичку из Зайкиной избушки. Каждый «спаситель» сможет раскрыть свой музыкальный голос и характер, внеся свою лепту в борьбу со злом. Вся надежда на смелых и находчивых юных слушателей, ведь они знают, что справедливость обязательно восторжествует, а Лиса непременно убежит, услышав победный оркестр из шумовых музыкальных инструментов!

Исполнители

На сцене выступят:

  • Татьяна Адриковская — фортепиано
  • Александра Цацашвили — скрипка
  • Валерия Хватова — виолончель

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 50 минут. Билеты приобретаются на каждого входящего, что позволяет обеспечить комфортное размещение зрителей в зале.

Не упустите возможность стать частью захватывающего музыкального приключения, которое не только развлекет, но и научит детей важности дружбы и справедливости!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 29 ноября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 6 декабря
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 24 января
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
10:00 от 800 ₽ 11:30 от 800 ₽

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