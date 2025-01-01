В Театре Ермашова состоится увлекательный детский спектакль «Зайчишка-врунишка», который подарит детям массу положительных эмоций. Здесь маленькие зрители не просто наблюдают за сюжетом, но и становятся его активными участниками!
Спектакль рассказывает весёлую, яркую и добрую историю о дружбе, честности и волшебстве. Дети вместе с героями будут танцевать, играть и помогать им разобраться, что хорошо, а что — не очень.
Дети не только смотрят спектакль, но и становятся его частью! Они танцуют, смеются и участвуют в играх, помогая героям найти путь к дружбе и честности. Это создаёт атмосферу веселья и внушает важные моральные уроки.
Приходите всей семьёй — будет весело, доброжелательно и волшебно!