Детский спектакль «Зайчишка-врунишка» в Театре Ермашова

В Театре Ермашова состоится увлекательный детский спектакль «Зайчишка-врунишка», который подарит детям массу положительных эмоций. Здесь маленькие зрители не просто наблюдают за сюжетом, но и становятся его активными участниками!

Сюжет спектакля

Спектакль рассказывает весёлую, яркую и добрую историю о дружбе, честности и волшебстве. Дети вместе с героями будут танцевать, играть и помогать им разобраться, что хорошо, а что — не очень.

Главные герои

Зайчишка: обаятельный шалун, который обожает спать под кустиком и иногда притворяется, чтобы избежать работы. Он поёт, танцует, играет на балалайке и мечтает о любви.

Медведь: добрый и трудолюбивый персонаж. Несмотря на свою неуклюжесть, он всегда готов прийти на помощь и учит детей, что настоящая сила заключается в доброте.

Лиса: хитрая и сообразительная, она замечает всё происходящее вокруг и помогает друзьям раскрыть правду. Её лукавство в этой истории оказывается полезным, ведь иногда, чтобы навести порядок, нужно быть немного хитрее.

Активное участие детей

Дети не только смотрят спектакль, но и становятся его частью! Они танцуют, смеются и участвуют в играх, помогая героям найти путь к дружбе и честности. Это создаёт атмосферу веселья и внушает важные моральные уроки.

Приходите всей семьёй — будет весело, доброжелательно и волшебно!