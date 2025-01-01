Новогоднее представление о дружбе для самых маленьких

Спектакль «Заяц, Фрося и Енот» представляет собой трогательную музыкально-лирическую историю о крепкой дружбе трех персонажей, живущих в лесу. Это история о том, как герои поддерживают друг друга и преодолевают трудности, показывая важность взаимопомощи.

Знакомьтесь с командой

Этот спектакль создан талантливой командой: автор текста - Ася Галимзянова, композитор - Евгений Сержин, художник по свету - Ксения Козлова, а режиссером выступает Юрий Дементьев. Каждое имя в этой команде приносит уникальный вклад в создание атмосферного и запоминающегося события.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Заяц, Фрося и Енот» объединяет музыку, танец и театр, что делает его настоящим событием для любителей художественного самовыражения. История о дружбе будет интересна не только детям, но и взрослым, которые ценят лирические сюжеты и трогательные моменты.

Для кого?

Рекомендуем отметить спектакль для зрителей от 6 лет и выше. Он станет отличным выбором для семейного просмотра, а также для тех, кто увлекается музыкальными и сказочными историями, затрагивающими темы дружбы и взаимопомощи.

Не упустите шанс стать частью этой замечательной истории в Театре "Драм. Площадка" в Санкт-Петербурге!