Заяц, Фрося и Енот
Киноафиша Заяц, Фрося и Енот

Спектакль Заяц, Фрося и Енот

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогоднее представление о дружбе для самых маленьких

Спектакль «Заяц, Фрося и Енот» представляет собой трогательную музыкально-лирическую историю о крепкой дружбе трех персонажей, живущих в лесу. Это история о том, как герои поддерживают друг друга и преодолевают трудности, показывая важность взаимопомощи.

Знакомьтесь с командой

Этот спектакль создан талантливой командой: автор текста - Ася Галимзянова, композитор - Евгений Сержин, художник по свету - Ксения Козлова, а режиссером выступает Юрий Дементьев. Каждое имя в этой команде приносит уникальный вклад в создание атмосферного и запоминающегося события.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Заяц, Фрося и Енот» объединяет музыку, танец и театр, что делает его настоящим событием для любителей художественного самовыражения. История о дружбе будет интересна не только детям, но и взрослым, которые ценят лирические сюжеты и трогательные моменты.

Для кого?

Рекомендуем отметить спектакль для зрителей от 6 лет и выше. Он станет отличным выбором для семейного просмотра, а также для тех, кто увлекается музыкальными и сказочными историями, затрагивающими темы дружбы и взаимопомощи.

Не упустите шанс стать частью этой замечательной истории в Театре "Драм. Площадка" в Санкт-Петербурге!

Купить билет на спектакль Заяц, Фрося и Енот

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
12:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
14:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
3 января суббота
13:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
15:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
7 января среда
13:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽
15:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 700 ₽

