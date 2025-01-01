«Завтрак у Тиффани» в джазе

Вечер с Тиффани: джаз и необычные факты о культовом фильме
Что может покорить любую женщину, как не изысканный ужин при свечах под уютные звуки джаза и роскошный подарок от Тиффани? Напоминаем, что лучшие друзья девушек – это бриллианты! Приглашаем вас на «вечер с Тиффани» с участием джазового проекта Jazz du Soleil.
Что вас ждет на вечере?
Вы узнаете не только о великолепных украшениях, но и множество интересных фактов, связанных с фильмом «Завтрак у Tiffany». Вас ожидают:
- История создания модного дома Tiffany;
- История знаменитого черного платья, в котором героиня Одри Хепберн появлялась в фильме, и его местонахождение на сегодняшний день;
- Подробности о том, кто из известных актрис претендовал на роль главной героини и почему выбрали именно Одри Хепберн;
- Как Tiffany фигурирует в сюжете фильма, и на какие уступки пришлось пойти ювелирному дому ради съемок;
- Место и процесс съемки знаменитой сцены, где Одри Хепберн идет по пустынным улицам и подходит к витрине магазина Tiffany;
- И многое другое!
Музыкальная программа
В программе концерта вы услышите мелодии из фильма «Завтрак у Тиффани» в авторской джазовой аранжировке от Jazz du Soleil, а также классические джазовые стандарты 60-х годов на английском и русском языках.
Состав музыкантов
- Анна Кашина – вокал;
- Николай Куликов – гитара;
- Олег Глухушкин – контрабас.
Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза и погрузиться в мир классического кино!