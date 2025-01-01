«Завтрак у Тиффани» в джазе

Вечер с Тиффани: джаз и необычные факты о культовом фильме

Что может покорить любую женщину, как не изысканный ужин при свечах под уютные звуки джаза и роскошный подарок от Тиффани? Напоминаем, что лучшие друзья девушек – это бриллианты! Приглашаем вас на «вечер с Тиффани» с участием джазового проекта Jazz du Soleil.

Что вас ждет на вечере?

Вы узнаете не только о великолепных украшениях, но и множество интересных фактов, связанных с фильмом «Завтрак у Tiffany». Вас ожидают:

История создания модного дома Tiffany ;

; История знаменитого черного платья, в котором героиня Одри Хепберн появлялась в фильме, и его местонахождение на сегодняшний день;

Подробности о том, кто из известных актрис претендовал на роль главной героини и почему выбрали именно Одри Хепберн;

Как Tiffany фигурирует в сюжете фильма, и на какие уступки пришлось пойти ювелирному дому ради съемок;

Место и процесс съемки знаменитой сцены, где Одри Хепберн идет по пустынным улицам и подходит к витрине магазина Tiffany ;

; И многое другое!

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите мелодии из фильма «Завтрак у Тиффани» в авторской джазовой аранжировке от Jazz du Soleil, а также классические джазовые стандарты 60-х годов на английском и русском языках.

Состав музыкантов

Анна Кашина – вокал;

– вокал; Николай Куликов – гитара;

– гитара; Олег Глухушкин – контрабас.

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза и погрузиться в мир классического кино!