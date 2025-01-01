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Завтра была война
Билеты от 1000₽
Киноафиша Завтра была война

Спектакль Завтра была война

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам повести Бориса Васильева 

История, рассказанная в спектакле, основана на знаменитой повести Бориса Васильева «А завтра была война», которая остается актуальной и в наши дни. Вопросы верности идеалам, предательства и личного выбора стоят перед героями, которые сталкиваются с ложью и несправедливостью, а также с моральными дилеммами, которые определяют их судьбы в условиях войны и жестокости времени.

Сюжет

Действие происходит в обычной московской школе, где выпускной класс вскоре столкнется с трагедией. Отец одной из самых красивых девушек класса — Нины — объявлен врагом народа и арестован. Девочка остаётся сиротой, и перед её одноклассниками встает вопрос: поддержат ли они её в такой трудной ситуации? Поддавшись давлению обвинений, многие оказываются на стороне власти и теряют свою моральную осведомленность. Одним из символов мучительного выбора становится директор школы, который решается выступить в защиту невиновного, несмотря на риск потерять свою должность, а завуч выбирает путь присоединения к обвинению, руководствуясь личной выгодой.

Ложь, предательство и трагедия

Девочка, не выдержавшая потрясения от потери отца и предательства со стороны одноклассников и взрослых, решает покончить с собой, так и не дождавшись оправдания своего отца. Однако трагические события не заканчиваются на этом. Начинается Вторая мировая война, и для героев истории наступает момент расставания добра и зла. Война резко очищает мир от фальши и наносного. Не нужно больше искать предателей среди своих: теперь всё становится очевидным.

Влияние войны

Повесть и спектакль поднимают важную тему борьбы за правду и идеалы в условиях общественного давления и несправедливости. Война становится решающим фактором, который не только избавляет мир от ложных обвинений, но и расставляет всё по своим местам. Герои повести становятся настоящими героями войны, пройдя через моральные испытания.

Актуальность темы

Сегодня спектакль продолжает задавать вопросы, не теряющие своей значимости: как сохранить верность идеалам в мире, полном лжи и предательства? Можно ли делить людей на «своих» и «чужих» в условиях, когда все мы — граждане одной страны? Ответы на эти вопросы остаются важными, особенно в контексте исторической памяти и испытаний, через которые проходили люди в те тяжелые времена.

Режиссер
Ирина Керученко
В ролях
Наталия Курсевич
Юрий Сазонов
Алексей Захаров
Анна Киреева
Константин Днепровский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1000 ₽

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