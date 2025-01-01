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Завтра была война
Билеты от 900₽
Киноафиша Завтра была война

Спектакль Завтра была война

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Жанна Жердер
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Завтра была война» по Б. Васильеву в ГИТИС-театре

Спектакль «Завтра была война» — это уникальная возможность для молодежи познакомиться с жизнью своих сверстников из далеких сороковых годов XX века. Он погружает зрителей в атмосферу времени, когда на плечи молодого поколения легли испытания, связанные с началом Великой Отечественной войны.

Темы и эмоции

В спектакле затрагиваются важные темы: первая любовь, первая встреча с несправедливостью и настоящая дружба. Эти чувства, пережитые юными героями, актуальны и для современного поколения, что позволяет установить глубокую связь между разными эпохами.

Интересные факты

Спектакль основан на реальных событиях и воспоминаниях людей, переживших войну в юном возрасте. Интересно, что в процессе создания постановки проводились интервью с ветеранами, что добавляет дополнительный слой правдивости и эмоциональной нагрузки.

Почему стоит посетить

«Завтра была война» — это не просто спектакль, а важный культурный и образовательный опыт, который поможет зрителям осознать и оценить, через что прошло предыдущее поколение. Не упустите шанс прикоснуться к истории и задуматься о значении дружбы и любви в самые трудные времена.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽
28 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
18:00 от 900 ₽

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