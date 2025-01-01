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Завтра была война
Киноафиша Завтра была война

Спектакль Завтра была война

Спектакль про старшеклассников 1940-го с песнями Игоря Скляра
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война»

Искренность и пронзительность спектакля по повести Бориса Васильева «Завтра была война» завораживает зрителя с первых минут. Пьеса, написанная в 1972 году, и по сей день поражает своей актуальностью и глубиной поднимаемых вопросов.

Молодые таланты на сцене

Роли школьников в спектакле исполняют молодые актеры нашего театра. Их энергия и эмоциональный настрой вызывают искреннее сопереживание героям. Часто зрители самых разных возрастов выходят из зала со слезами на глазах, находясь под впечатлением от увиденного.

Детство на грани войны

Герои спектакля не подозревают, что завтра начнется война, и что многим из них осталось жить считанные дни. Они с увлечением спорят с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся, хулиганят и дерзят, оставаясь при этом всего лишь детьми.

Трагедия и ее последствия

Трагедия, случившаяся в классе, становится своего рода проверкой готовности к завтрашним жертвам и подвигам. Спектакль заставляет задуматься о том, как быстро и неожиданно может измениться жизнь, и какое значение имеет каждый миг в детстве.

Приходите на спектакль, чтобы пережить вместе с героями их последние беззаботные дни. Это не просто история о войне, а глубокая размышление о жизни и времени, которое уходит.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 400 ₽

Фотографии

Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война Завтра была война

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