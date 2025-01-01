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Заводной апельсин
Киноафиша Заводной апельсин

Спектакль Заводной апельсин

16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Энтони Берджесса

Спектакль основан на скандальном романе Энтони Берджесса, который в своё время вдохновил Стэнли Кубрика на создание не менее спорного фильма. Тема насилия остаётся табуированной, и говорить о ней трудно. Однако она продолжает вызывать вопросы о добре и зле, которые задаются каждым поколением.

Проблема насилия

Что рождает зло и как с ним бороться? Можно ли оградить себя и своих детей от насилия? Каждый из нас переживает подростковый кризис, совершает ошибки и часто в зрелом возрасте винит себя за безрассудства. Мы осваиваемся в мире, и перманентная агрессия теряет свой импульс, уступая место доброте и принятию себя и других.

Путь к осознанию

Режиссёр Дмитрий Крестьянкин показывает мир глазами Алекса, лидера криминальной подростковой банды. Реализм романа «Заводной апельсин» растворяется в условном сценическом пространстве, открывая взгляд на природу зла и добра. Спектакль исследует психологически выстроенный путь от детства антигероя к его осознанию как взрослого.

Метафорический финал

Может оказаться, что внешний мир страшнее, чем бунт подростка. И действительно ли борьба с насилием напоминает змею, кусаюшую свой хвост?

Приглашаем вас на эту глубокую и провокационную постановку, которая не оставит равнодушным никого!

Режиссер
Дмитрий Крестьянкин
В ролях
Александр Худяков
Андрей Жилин
Роман Мамонтов
Дарья Змерзлая
Владислав Мезенин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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