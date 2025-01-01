Спектакль «Зависть» по мотивам Юрия Олеши

Спектакль «Зависть» поставлен по произведениям Юрия Карловича Олеши, одного из самых загадочных писателей-романтиков советской эпохи. Олеша, родившийся в 1899 году, стал известным благодаря сказке «Три толстяка» и роману «Зависть», опубликованному в 1927 году. Позже он создал инсценировку своего романа в виде пьесы «Заговор чувств» для театра Вахтангова.

О спектакле

Режиссер Игорь Яцко в своей новой версии спектакля использует текст романа, черновики, пьесу, а также автобиографические заметки Олеши, изданные уже после его смерти, известные как «Книга прощания» или «Ни дня без строчки». Это позволяет глубже понять внутренний мир автора и его отношение к времени.

Цитата режиссера

Игорь Яцко отмечает: Будучи «королем метафоры», поэтом прозы, Юрий Карлович Олеша необычайным языком выразил вечную тему: Художник и Время. Все то, что приходится испытать художнику в эпицентре перемен и исторических сдвигов. Олеша с юмором и изобретательностью передает мытарства Души, которая ищет свой путь и свет.

Темы и идеи

В романе есть центральный монолог о том, что чувства принадлежат прошлому веку, и новое время отказывается от этих чувств. Однако, как считает Яцко, старый век должен устроить некую демонстрацию, бунт, заговор, чтобы уйти с треском и оставить шрам на морде истории. Все изменится, и все останется. А в итоге всегда побеждает жизнь!

Москва в спектакле

Юрий Олеша, как и герои его романа, жил в Москве и страстно любил этот город. Он посещал кинотеатр «Уран», на месте которого сейчас стоит наш театр, и гулял по переулкам Сретенки в 20-е годы XX века. Поэтому для Яцко важно, чтобы в спектакле звучала старая Москва.

Атмосфера 20-х годов

Декорации, костюмы и видеохроника помогут передать атмосферу и колорит того времени. Старая Москва будет вплетена в музыкальную партитуру, где музыканты и хор под управлением Светланы Анистратовой исполнят песни 20-х годов — городские романсы, джаз, шлягеры и малоизвестные произведения.