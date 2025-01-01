Меню
ЗаVисть «Народный корпорат»
Билеты от 1500₽
ЗаVисть «Народный корпорат»

ЗаVисть «Народный корпорат»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу от группы «ЗаVисть»

Группа «ЗаVисть» обещает взрывное шоу с участием известных артисток Леры Кудрявцевой и Кати Гордон! Это мероприятие станет отличным способом встретить декабрь и погрузиться в атмосферу новогоднего настроения.

Что ожидать от выступления?

В программе - веселая музыка, зажигательные танцы и остроумный стендап, наполненный импровизацией. Солистки группы излучают энергию и радость, создавая уникальную театральную атмосферу. Их острые шутки и умение взаимодействовать с залом сделают вечер незабываемым.

Почему стоит посетить это шоу?

Такое сочетание юмора и музыки идеально подходит для создания праздничного настроения перед Новым годом. Еще один интересный момент: Лера и Катя уже не первый раз работают вместе, и их взаимодействие на сцене всегда вызывает бурю эмоций у зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого яркого и забавного шоу, которое станет отличным стартом к новогоднему празднику!

В ролях
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Екатерина Гордон

Купить билет на концерт ЗаVисть «Народный корпорат»

Декабрь
9 декабря вторник
20:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 1500 ₽

