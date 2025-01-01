Меню
Завещание
Киноафиша Завещание

Спектакль Завещание

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сокровища музыкальной империи: загадка завещания Джина Шаффла

Зрителям предстоит разгадать интриги и неожиданные повороты сюжета в новом спектакле, посвящённом легендарному музыкальному продюсеру Джину Шаффлу. Этот день особый: ранее успешные исполнители и продюсеры «Шаффл Рекордс» собрались в особняке усопшего, чтобы узнать, кому достанутся сокровища огромной музыкальной империи.

Смерть величины

Джин Шаффл, один из самых влиятельных музыкальных продюсеров в истории Соединённых Штатов, ушел из жизни после продолжительной болезни. Его вклад в музыкальную индустрию трудно переоценить: он сделал карьеру множеству известных артистов и создал множество хитовых записей.

Семейные драмы и загадки

Иронично, но основной наследник богатейшей звукозаписывающей компании, его собственный сын, не общался с покойным более восьми лет. За кулисами разгорелись страсти, и каждый из приглашённых надеется не только на финансовую выгоду, но и на раскрытие личных тайн, которые могут шокировать публику.

Загадка в музыке

Кто же станет обладателем наследства Джина Шаффла? Вместе с этими вопросами зрителей ждёт множество музыкальных интеграций и неожиданных поворотов в развитии сюжета. Этот спектакль обещает стать не только захватывающим событием на сцене, но и настоящей музыкальной одой, проливающей свет на жизнь и карьеру одного из величайших продюсеров.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир музыки, интриг и драм, где каждая нота может привести к разгадке загадки. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на спектакль Завещание

В других городах
Сентябрь
18 сентября четверг
19:00
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
от 1500 ₽
19 сентября пятница
19:00
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
от 1500 ₽

В ближайшие дни

