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Завещание Дон Жуана
Билеты от 500₽
Киноафиша Завещание Дон Жуана

Спектакль Завещание Дон Жуана

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

По пьесе Анатолия Крыма «Завещание Дон Жуана»

Пьеса Анатолия Крыма «Завещание Дон Жуана» представляет собой оригинальное продолжение истории одного из самых известных персонажей мировой литературы — Дон Жуана. Автор создает уникальную интерпретацию поздних лет жизни знаменитого распутника, показывая его не как бесстрашного ловеласа, а как человека, измученного годами дуэлей, болезней и разочарований. Дон Жуан, ставший старым и умирающим, решает рассказать свою истинную историю, но, как всегда, его слова остаются под вопросом.

Исповедь старого Дон Жуана

Постаревший и истощенный, Дон Жуан, прочитавший все книги о себе, не находит ни одного слова правды в них и решает на своём смертном одре раскрыть правду. Однако, оставаясь великим мистификатором, он не может просто так сказать все как есть, что добавляет загадочности и интриги. В его рассказе каждый элемент — загадка, которую зрители пытаются разгадать. Дон Жуан решает провести свою последнюю исповедь, ведь на исповеди не лгут… хотя этот мачо-мистик не так прост.

О любви и женщине

«Завещание Дон Жуана» — это не только история о последних днях жизни соблазнителя, но и размышления о любви. Автор использует этот спектакль как своеобразное посвящение женщинам — самым прекрасным созданиям природы. Режиссер Андрей Бадулин, обладая мастерством, сочетает в спектакле элементы детектива, плутовского романа, а также искрометный фарс и тонкую любовную лирику.

Комедия, в которой интрига и юмор

Спектакль Театра армии наполнен остроумными поворотами сюжета, играми с мифом о Дон Жуане и многообразием жанров. Артисты разыгрывают все эти элементы с азартом и юмором, создавая увлекательный и многослойный спектакль.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Артем Каминский
Константин Денискин
Роман Богданов
Дмитрий Оболонков
Мария Белоненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
18 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

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