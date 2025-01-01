Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных
Билеты от 0₽
Киноафиша Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Страшно-смешная комедия

Эта постановка — яркий коктейль из эксцентричных персонажей, абсурдного юмора и готической эстетики, вдохновленный произведениями Чарльза Сэмюэля Аддамса, немым кино, арт-нуаром и мистикой.

Источники вдохновения

В основе спектакля — образы, созданные автором «Семейки Аддамсов», дополненные элементами детективного триллера, сказок, готических фантазий Тима Бёртона и даже мотивами «Ромео и Джульетты».

Сюжет

Действие разворачивается в доме сэра Чарльза Адамса, великого сочинителя и автора историй о привидениях. После его смерти начинается череда интриг: наследство, противостояние членов семьи, тайны прошлого и многочисленные потусторонние существа.

Главные герои

  • Луиза Адамс — юная наследница.
  • Франтишек — молодой священник.
  • Падре Кшиштоф — глава местной церковной общины.
  • Аделаида — вдова Чарльза.
  • Привидения — загадочные обитатели дома.

Атмосфера постановки

Спектакль сочетает динамичные танцы, оригинальную музыку, сложные спецэффекты и хореографию. Это не просто комедия, а философская притча, раскрывающая серьёзные вопросы о жизни, смерти и человеческом предназначении, преподнесённая через призму иронии.

Музыкальное сопровождение

На сцене звучит живая музыка, в исполнении оркестра. Инструменты варьируются от классических скрипок и арф до тромбонов и перкуссии. Музыканты и актёры создают единое пространство, где драматизм и юмор переплетаются с мистикой.

«Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» — это смелый эксперимент, который стирает границы между жанрами, увлекая зрителя в мир, где мистические тайны смешиваются с юмором и жизненной философией.

Режиссер
Олег Глушков
В ролях
Александр Моровов
Роза Шмуклер
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Влад Ташбулатов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00
30 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00
27 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00
28 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00

В ближайшие дни

Первое свидание
16+
Мюзикл
Первое свидание
23 октября в 19:00 МДМ
от 1500 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
12 августа в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Слухи
12+
Комедия
Слухи
23 августа в 19:00 La'Театр
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше