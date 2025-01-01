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Завершенный гештальт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Завершенный гештальт

Спектакль Завершенный гештальт

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в бессознательное 

Спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие в область подсознательного. Это не просто театральное действие, а психоделическая ода к поиску самопознания. Многослойная история сочетает в себе детективные, психологические и даже психоделические аспекты.

Сюжет: в ожидании откровений

Главный герой, Жером Ангюст, оказывается в аэропорту, ожидая отложенный рейс. В это время он вынужден терпеть болтовню докучливого иностранца с необычным именем — Текстор Тексель. Единственный способ заставить Текстеля замолчать — это начать говорить самому. Однако это становится ловушкой для Ангюста, который оказывается игрушкой в руках Текстеля и проходит все круги ада.

Финал, который заставляет задуматься

Настоящая суть спектакля раскрывается лишь в последние минуты. Зрители увидят, как каждый этап путешествия Ангюста освещает глубинные аспекты человеческой психики. Это заставляет задуматься о том, кто мы есть на самом деле и насколько мы осведомлены о собственном внутреннем мире.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть этот завораживающий спектакль, который обещает оставить глубокий след в сознании каждого зрителя. это не просто спектакль, это возможность заглянуть в собственное подсознание и задаться вопросами, которые мы порой боимся себе задавать.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

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