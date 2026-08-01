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Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие
Киноафиша Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие станет настоящим открытием в культурной жизни Петербурга и предложит уникальную программу, в которой смешиваются разные эпохи и музыкальные стили.

Музыка, говорящая сама за себя

Завершающий летний камерный фестиваль обещает множество музыкальных шедевров. Вечер начнётся с жизнеутверждающих мелодий Вольфганга Амадея Моцарта, которые наполнят зал светом и изяществом. Затем нас ждут фортепианные произведения Фридерика Шопена, которые наполнены нежной меланхолией и трепетной страстью.

Звёзды на сцене

В программе также будут представлены работы Ференца Листа, чья музыка сочетает блеск и драматизм, а кульминацией вечера станут гениальные произведения Петра Ильича Чайковского, пронизанные русским колоритом и накалом эмоций.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Важно знать

Продолжительность концерта — 1,5 часа без антракта. Рекомендуем возраст слушателей — от 6 лет. Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просьба заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

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В других городах
Август
30 августа воскресенье
19:00
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17

Фотографии

Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

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