Завершение летнего фестиваля камерной музыки. Моцарт, Шопен, Лист, Чайковский и другие

Концерт классической музыки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие станет настоящим открытием в культурной жизни Петербурга и предложит уникальную программу, в которой смешиваются разные эпохи и музыкальные стили.

Музыка, говорящая сама за себя

Завершающий летний камерный фестиваль обещает множество музыкальных шедевров. Вечер начнётся с жизнеутверждающих мелодий Вольфганга Амадея Моцарта, которые наполнят зал светом и изяществом. Затем нас ждут фортепианные произведения Фридерика Шопена, которые наполнены нежной меланхолией и трепетной страстью.

Звёзды на сцене

В программе также будут представлены работы Ференца Листа, чья музыка сочетает блеск и драматизм, а кульминацией вечера станут гениальные произведения Петра Ильича Чайковского, пронизанные русским колоритом и накалом эмоций.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Важно знать

Продолжительность концерта — 1,5 часа без антракта. Рекомендуем возраст слушателей — от 6 лет. Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просьба заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении лучших музыкантов Санкт-Петербурга!