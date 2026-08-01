Заур Туганов. Сольный концерт

Стендап вечер с Зауром Тугановым в «Большевик Лофт»

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии и искусства в «Большевик Лофт». На сцене выступит Заур Туганов — талантливый комик, известный своим участием в шоу «Звезды» на НТВ в составе команды «Регионы», а также как двукратный финалист Big Money Mic VK. Его остроумие и неподражаемый стиль подарят зрителям заряд позитивных эмоций и отличное настроение.

Как провести время перед шоу

Большевик Лофт предлагает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это идеальное место для того, чтобы перекусить и насладиться атмосферой перед началом программы. Рекомендуем приходить заранее — сбор гостей осуществляется за 30 минут до начала спектакля. Это время отлично подойдет для общения с друзьями и подготовки к комедийному вечеру.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 18+ (не забудьте паспорт для входа).

Предусмотрена бесплатная парковка для гостей.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением за пределами повседневной жизни. Увидимся на шоу!