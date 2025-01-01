Заур Туганов и Амир Гурбанов. Stand Up

Уникальный вечер юмора с Зауром Тугановым и Амиром Гурбановым

Приготовьтесь к двойной дозе юмора! На сцене Red Buffet Lounge встретятся два талантливых комика, проделавших путь от КВН до самых популярных юмористических шоу страны.

Знакомьтесь с комиками

Заур Туганов — участник популярного шоу Stand Up на ТНТ и победитель шоу Звезды в составе команды Регионы. Его юмор привлекает зрителей своей искренностью и остроумием, что сделало его настоящей звездой VK Видео.

Амир Гурбанов — также победитель шоу Звезды в команде Регионы и активный участник многочисленных проектов VK Видео. Его стиль выступления сочетает в себе элементы сатиры и абсурда, что не оставляет равнодушным зрителей.

Комфорт и обслуживание

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем прийти пораньше, чтобы выбрать вкусные блюда и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать или двигать столы. Если вы хотите сменить место, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы поможем вам выбрать более комфортный стол.

Место проведения

Мероприятие пройдет в уютном Red Buffet Lounge, расположенном по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Сбор гостей начинается в 19:00, а начало шоу в 20:00. Продолжительность выступления составит 1,5 часа.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что вход на это мероприятие разрешен только зрителям старше 18 лет.