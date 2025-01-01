Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заур Туганов и Амир Гурбанов. Stand Up
Киноафиша Заур Туганов и Амир Гурбанов. Stand Up

Заур Туганов и Амир Гурбанов. Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный вечер юмора с Зауром Тугановым и Амиром Гурбановым

Приготовьтесь к двойной дозе юмора! На сцене Red Buffet Lounge встретятся два талантливых комика, проделавших путь от КВН до самых популярных юмористических шоу страны.

Знакомьтесь с комиками

Заур Туганов — участник популярного шоу Stand Up на ТНТ и победитель шоу Звезды в составе команды Регионы. Его юмор привлекает зрителей своей искренностью и остроумием, что сделало его настоящей звездой VK Видео.

Амир Гурбанов — также победитель шоу Звезды в команде Регионы и активный участник многочисленных проектов VK Видео. Его стиль выступления сочетает в себе элементы сатиры и абсурда, что не оставляет равнодушным зрителей.

Комфорт и обслуживание

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем прийти пораньше, чтобы выбрать вкусные блюда и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать или двигать столы. Если вы хотите сменить место, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы поможем вам выбрать более комфортный стол.

Место проведения

Мероприятие пройдет в уютном Red Buffet Lounge, расположенном по адресу: Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Сбор гостей начинается в 19:00, а начало шоу в 20:00. Продолжительность выступления составит 1,5 часа.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что вход на это мероприятие разрешен только зрителям старше 18 лет.

Купить билет на концерт Заур Туганов и Амир Гурбанов. Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября четверг
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 799 ₽

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
25 ноября в 21:00 Menu Wine
от 800 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
25 октября в 16:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
30 мая в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше