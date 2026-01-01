Спектакль Руслана Кудашова по В. Пелевину в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол состоится долгожданная премьера, которая обещает привнести свежие идеи на театральную сцену. Главные герои спектакля живут в мире с четкими границами, социальной иерархией и устоявшимся порядком. Однако они обнаруживают, что всегда возможно попытаться изменить свою жизнь.

Этот спектакль привлечет зрителей, интересующихся необычными историями о свободе и преодолении границ. Мотивы борьбы с ограничениями и стремление к новым горизонтам являются актуальными для каждого из нас.

Не упустите возможность стать частью театрального события, которое вдохновляет и подталкивает к размышлениям о собственной жизни и выборах!