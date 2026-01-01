Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Затворник и Шестипалый
Киноафиша Затворник и Шестипалый

Спектакль Затворник и Шестипалый

Постановка
Красноярский театр кукол 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Руслана Кудашова по В. Пелевину в Красноярском театре кукол

В Красноярском театре кукол состоится долгожданная премьера, которая обещает привнести свежие идеи на театральную сцену. Главные герои спектакля живут в мире с четкими границами, социальной иерархией и устоявшимся порядком. Однако они обнаруживают, что всегда возможно попытаться изменить свою жизнь.

Этот спектакль привлечет зрителей, интересующихся необычными историями о свободе и преодолении границ. Мотивы борьбы с ограничениями и стремление к новым горизонтам являются актуальными для каждого из нас.

Не упустите возможность стать частью театрального события, которое вдохновляет и подталкивает к размышлениям о собственной жизни и выборах!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше