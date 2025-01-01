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Заточка

Ироничное сближение кантри и блюза с российской действительностью 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Заточка. Концерт в Казани

Готовьтесь к незабываемому вечеру! В рамках новой программы вас ждет коллекция любимых хитов из всех прошлых альбомов. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная одиссея, в которой каждая песня вызывает воспоминания и эмоции.

Не только музыка, но и истории

Помимо великолепных композиций, зрителей порадуют свежие закулисные истории и байки, которые сделают вечер еще более насыщенным. Это уникальная возможность заглянуть за кулисы и узнать, что стоит за созданием ваших любимых мелодий.

Программа для истинных ценителей

Говорят, что программа настолько обширна и продумана, что удовлетворит даже самых привередливых поклонников. Список хитов включает в себя не только популярные песни, но и редкие композиции, которые заставят трепетать даже самые стойкие сердца.

Не упустите шанс!

Уважаемые зрители, пришло время сделать выбор! Приобретите билеты на это роскошное музыкальное действо, которое останется в вашем сердце на долгие годы. Не упустите возможность насладиться незабываемыми моментами и погрузиться в атмосферу музыки и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 28 августа
Лофт «Фабрика Алафузова» Казань, Гладилова, 55
19:00 от 1600 ₽

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