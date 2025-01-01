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Заточка

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О концерте/спектакле

Заточка: Презентация нового альбома в Омске

Театральные зрители и любители музыки, внимание! В Омске состоится долгожданная презентация нового альбома группы «Заточка». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников творчества коллектива.

Что ожидать от концерта?

На презентации будут представлены новые композиции, которые отражают эволюцию звукового стиля группы. Зрители смогут услышать не только привычные хиты, но и совершенно новые треки, которые уже успели завоевать популярность на цифровых платформах.

Интересные факты о группе

Группа «Заточка» известна своим уникальным звучанием, сочетая элементы рока и фолка. В 2022 году они получили награду за «Лучший альбом года» на российском музыкальном фестивале. Их выступления всегда отличаются живой энергетикой и душевной атмосферой.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться живой музыкой и ощутить атмосферу творчества, приходите на презентацию альбома «Заточка». Это событие станет не только музыкальным, но и культурным событием для Омска!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 октября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 1800 ₽

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