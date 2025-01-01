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Заточка

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О концерте/спектакле

Презентация нового альбома «Заточка» в Новосибирске

В рамках грандиозного музыкального события, группа «Заточка» представит свой новый альбом в Новосибирске. Это уникальная возможность увидеть любимых исполнителей на сцене и насладиться свежими композициями, которые уже успели завоевать сердца поклонников.

О группе «Заточка»

Группа «Заточка» известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы рока, фолка и электронной музыки. Их тексты затрагивают актуальные темы, вызывая глубокие эмоции у слушателей. Новый альбом обещает быть не исключением – в него вошли как лирические композиции, так и зажигательные хиты.

Что ожидать от концерта

На презентации нового альбома зрителей ждут не только выступления с новыми треками, но и яркие визуальные эффекты, которые сделают шоу незабываемым. Группа также подготовила несколько сюрпризов для своих фанатов, включая возможность задать вопросы музыкантам после концерта.

Билеты и дополнительная информация

Билеты на концерт можно приобрести в кассах ДК имени Маяковского и онлайн. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых песен!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 22 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 23 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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26 сентября в 20:00 Новосибирский ДК железнодорожников
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