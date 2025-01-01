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Заточка

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О концерте/спектакле

Презентация нового альбома «Заточка» в Красноярске

Не пропустите уникальную возможность стать свидетелем презентации нового альбома «Заточка», который состоится в Красноярске. Это событие станет настоящим подарком для всех поклонников музыкального искусства и живых выступлений.

Что ожидать от концерта

На презентации альбома «Заточка» зрители смогут услышать не только новые композиции, но и любимые хиты группы. Музыканты обещают создать неповторимую атмосферу, погрузив зрителей в мир своих музыкальных идей и эмоций.

Интересные факты

Альбом «Заточка» стал результатом многомесячной работы и экспериментов с различными музыкальными стилями. В создании альбома принимали участие известные продюсеры и композиторы, что придает ему особую ценность. Кроме того, это первый альбом группы, записанный на новом оборудовании, что обещает высокое качество звучания.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Их можно приобрести как в кассах Дворца культуры «Сибирь», так и на официальном сайте группы. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и станьте частью незабываемого вечера вместе с группой «Заточка»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 12 октября
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
19:00 от 1800 ₽

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