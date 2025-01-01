Не пропустите уникальное событие! В Челябинске состоится презентация нового альбома известной группы «Заточка». Это один из самых ожидаемых музыкальных событий года, который объединит поклонников живой музыки и качественного звука.
На концерте группа представит не только новые песни, но и полюбившиеся хиты. Также зрителей ждут специальные гости, сюрпризы и интерактивные номера. Это отличный шанс для фанатов ближе познакомиться с творчеством музыкантов и насладиться атмосферой живого выступления.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем бронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.
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