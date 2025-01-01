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Заточка

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома «Заточка» в Челябинске

Не пропустите уникальное событие! В Челябинске состоится презентация нового альбома известной группы «Заточка». Это один из самых ожидаемых музыкальных событий года, который объединит поклонников живой музыки и качественного звука.

Что ожидать от концерта

На концерте группа представит не только новые песни, но и полюбившиеся хиты. Также зрителей ждут специальные гости, сюрпризы и интерактивные номера. Это отличный шанс для фанатов ближе познакомиться с творчеством музыкантов и насладиться атмосферой живого выступления.

Интересные факты

  • Группа «Заточка» была образована в 2010 году и за время своего существования выпустила несколько успешных альбомов.
  • Последний альбом группы стал настоящим хитом, попав в топ-10 популярных музыкальных чартов страны.
  • Музыка «Заточки» сочетает в себе элементы рок, поп и фолка, что делает их звучание уникальным.

Билеты и информация

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Рекомендуем бронировать места заранее, так как количество билетов ограничено.

Следите за новостями группы в социальных сетях, чтобы не пропустить анонсы и подробности о предстоящем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 15 октября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
19:00 от 1800 ₽

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