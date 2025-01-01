Меню
Заточка в Алматы
Киноафиша Заточка в Алматы

Заточка в Алматы

Продолжительность 1 час 45 минут

О концерте

Концерт группы «Заточка» в Алматы

Не пропустите масштабный концерт группы «Заточка», который обещает стать настоящим праздником для всех поклонников этой известной команды. В программе собраны любимые хиты из всех альбомов, которые точно заставят вас пережить множество ярких эмоций.

Уникальная программа

Концерт порадует не только музыкальными номерами, но и увлекательными закулисными историями. Рассказы участников группы добавят особый шарм и атмосферу к вечеру, делая его незабываемым.

Хиты, которые трогают за душу

Составленная программа включает в себя самые iconic треки, от названий которых у верных поклонников невольно наворачиваются слезы радости. Ожидайте живое исполнение песен, которые стали настоящими вершинами красоты и мелодии.

Билеты на незабываемое событие

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Подготовьте свои лопатники и выложите скромную монету за билеты — это тот случай, когда за сияющими формами стоит потрясающее содержание, которое останется с вами на долгие годы.

Купить билет на концерт Заточка в Алматы

Январь
7 января среда
19:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50
от 13000 ₽

