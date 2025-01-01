Заточка. Summer Sound х билайн

Летний концерт Заточки на Summer Sound x билайн 2025!

Теплый ветер с запада приносит радостные новости: лето 2025 будет по-настоящему жарким, ведь группа Заточка представит мощнейшее шоу на фестивале Summer Sound x билайн! Это событие не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Эксклюзивная программа

Готовьтесь к незабываемому выступлению! Заточка исполнит свои любимые хиты в расширенном составе музыкантов. Мечтали услышать живые струнные в их музыке? Ваши мечты сбудутся! Под заливистое банджо и другие инструменты ваше сердечко забьется быстрее, а устоять на месте будет невозможно.

Сет-лист, который порадует каждого

Мы подготовили такой сет-лист, что даже самый придирчивый фанат не сможет удержаться от радости. В программе будут как старые хиты, такие как «Новый шериф», «Моя роза» и «Шапочка из фольги», так и новые релизы. И, конечно, мы разбавим этот шумный праздник высокой лирикой, под которую грех не потанцевать и не зажечь фонарики!

VIP-услуги для избранных

Не упустите возможность насладиться концертом с комфортом! В Билайн VIP Lounge вас ждет отдельный вход, рассадка в VIP-зоне и расширенная карта напитков с обслуживанием официантами. Вы получите лучший вид на сцену и доступ к отдельным уборным.

А для тех, кто предпочитает атмосферу уединения, предусмотрена VIP-трибуна Афиша в Т-Банке с обособленным размещением и превосходным видом на сцену. Это оптимальное соотношение цены и качества.

Танцевальный партер и фан-зона

Для любителей танцев предусмотрен танцевальный партер с входным билетом на концерт и возможностью наслаждаться общей атмосферой. А если вы хотите быть ближе к сцене, выбирайте фан-зону — это идеальный вариант для настоящих фанатов!

Подготовьтесь заранее!

Чтобы не задерживать запуск концерта, готовьте свои билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого лета с Заточкой!