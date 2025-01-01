Заточка. Презентация нового альбома

Заточка представляет новый альбом в Екатеринбурге!

Концертная жизнь группы Заточка вновь радует поклонников! После успешного выхода альбома «Острые края», который многие уже заслушали до дыр, пришло время для новой главы в истории коллектива.

17 октября в концерт-холле «Свобода» в Екатеринбурге состоится масштабное шоу, которое обещает стать незабываемым событием. Ну а вы уже готовы к новым музыкальным открытиям?

Что ждать от концерта?

На протяжении вечера зрителей будут ждать не только новые песни, но и самые популярные хиты, которые уже полюбились фанатам. К примеру, вы сможете услышать известные треки с дебютного альбома «Грязное дельце» и свежие композиции, такие как «Пол — это лава» с прошедшего релиза.

Музыкальные сюрпризы и яркие эмоции

Не упустите возможность насладиться зажигательными номерами и, конечно, присоединиться к безумным танцам! Подготовьте свои танцевальные ботинки, ведь Заточка знает, как расколоть зал и создать настоящую атмосферу веселья!

Следите за новостями коллектива, чтобы не пропустить ни релиз новых песен, ни интересные обновления. Это шоу точно станет одним из самых запоминающихся событий этой осени!