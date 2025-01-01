Меню
Заточка. Презентация нового альбома
Заточка. Презентация нового альбома

18+
Заточка представляет новый альбом в Екатеринбурге!

Концертная жизнь группы Заточка вновь радует поклонников! После успешного выхода альбома «Острые края», который многие уже заслушали до дыр, пришло время для новой главы в истории коллектива.

17 октября в концерт-холле «Свобода» в Екатеринбурге состоится масштабное шоу, которое обещает стать незабываемым событием. Ну а вы уже готовы к новым музыкальным открытиям?

На протяжении вечера зрителей будут ждать не только новые песни, но и самые популярные хиты, которые уже полюбились фанатам. К примеру, вы сможете услышать известные треки с дебютного альбома «Грязное дельце» и свежие композиции, такие как «Пол — это лава» с прошедшего релиза.

Не упустите возможность насладиться зажигательными номерами и, конечно, присоединиться к безумным танцам! Подготовьте свои танцевальные ботинки, ведь Заточка знает, как расколоть зал и создать настоящую атмосферу веселья!

Следите за новостями коллектива, чтобы не пропустить ни релиз новых песен, ни интересные обновления. Это шоу точно станет одним из самых запоминающихся событий этой осени!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1800 ₽

