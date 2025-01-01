Заточка. Презентация нового альбома

Скоро в Краснодаре: Презентация нового альбома группы Заточка!

Группа Заточка готовит настоящий музыкальный взрыв! 5 сентября в Краснодаре, на сцене Кроп Arena, состоится долгожданная презентация их нового альбома «Острые края». Этот альбом уже успел завоевать любовь слушателей, и теперь настало время увидеть его воочию и насладиться живым исполнением!

Что вас ждет на концерте?

Готовьтесь к большому шоу, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Заточка обещает оглушить публику новыми песнями и зажечь танцпол хитами, проверенными временем. Вы сможете насладиться не только знакомыми треками, но и музыкальными сюрпризами, которые группа приготовила специально для вас.

Не пропустите!

Убедитесь, что у вас есть билет на это уникальное событие! Следите за новостями группы, чтобы первыми узнать о релизах и новинках. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная фиеста, где каждый сможет погрузиться в атмосферу творчества и взаимопонимания.

Приходите и станьте частью этого исторического момента в жизни группы Заточка! Мы ждем вас 5 сентября в Краснодаре!