Заточка. Презентация нового альбома
Заточка. Презентация нового альбома

Заточка. Презентация нового альбома

16+
16+

О концерте/спектакле

Скоро в Краснодаре: Презентация нового альбома группы Заточка!

Группа Заточка готовит настоящий музыкальный взрыв! 5 сентября в Краснодаре, на сцене Кроп Arena, состоится долгожданная презентация их нового альбома «Острые края». Этот альбом уже успел завоевать любовь слушателей, и теперь настало время увидеть его воочию и насладиться живым исполнением!

Что вас ждет на концерте?

Готовьтесь к большому шоу, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Заточка обещает оглушить публику новыми песнями и зажечь танцпол хитами, проверенными временем. Вы сможете насладиться не только знакомыми треками, но и музыкальными сюрпризами, которые группа приготовила специально для вас.

Не пропустите!

Убедитесь, что у вас есть билет на это уникальное событие! Следите за новостями группы, чтобы первыми узнать о релизах и новинках. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная фиеста, где каждый сможет погрузиться в атмосферу творчества и взаимопонимания.

Приходите и станьте частью этого исторического момента в жизни группы Заточка! Мы ждем вас 5 сентября в Краснодаре!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 5 сентября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
20:00 от 3000 ₽

