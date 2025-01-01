Заточка. Презентация нового альбома

Грандиозное шоу от «Заточка»!

Дорогие театральные зрители! У нас для вас невероятная новость, которая заставит ваше сердце биться чаще. 16 октября в Концерт Холле «СВОБОДА» пройдет долгожданный концерт группы «Заточка», приуроченный к выходу их нового альбома!

Новый альбом и хит-парады

Помните, как вы с нами пели под «Острые края»? Никакие заботы не помешают нам вновь окунуться в волшебный мир музыки! На предстоящем концерте группа обещает порадовать не только новыми композициями, но и исполнением уже любимых хитов. Это будет настоящая музыкальная феерия!

Приготовьтесь к сюрпризам

В этот вечер зрителей ждёт не просто концерт, а уникальное шоу. Ожидайте неожиданных музыкальных сюрпризов и зажигательных вплетений, которые заставят вас танцевать до упаду! Мы рекомендуем отметить эту дату в своём календаре и заранее запланировать пару выходных, чтобы насладиться полностью

Не пропустите!

Билеты на это грандиозное событие уже в продаже. Не упустите шанс стать частью такого исторического момента. Как говорится, «Бери, пока дают»! Позвольте себе погрузиться в мир музыки и танца, и мы уверены, что этот вечер оставит незабываемые впечатления!

Ждем вас 16 октября в «СВОБОДА» Концерт Холл. Готовьтесь к удивлению! Держите руку на пульсе и следите за обновлениями, ведь нас ждут еще много любопытных новинок!