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Заточка. Летний концерт в Сочи
Киноафиша Заточка. Летний концерт в Сочи

Заточка. Летний концерт в Сочи

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний концерт «Заточки» на берегу Чёрного моря

Не пропустите уникальное событие этого лета! На побережье самого Чёрного моря состоится концерт группы «Заточка», который обещает стать ярким музыкальным событием сезона.

Дата и место проведения

Концерт пройдет 15 августа 2023 года в живописном месте непосредственно на берегу моря. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и потрясающими видами, которые дарит летний курорт.

О группе «Заточка»

Группа «Заточка» известна своим неповторимым стилем, который сочетает в себе элементы рока, фолка и электронной музыки. Их музыкальный репертуар включает как оригинальные композиции, так и известные каверы. Участники группы – талантливые музыканты, которые завоевали сердца зрителей на различных площадках страны.

Чем удивит концерт?

На концерте зрителей ждет не только живое исполнение любимых хитов, но и специальная программа, включающая в себя световое шоу и интерактивные элементы. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам!

Билеты и информация

Билеты уже в продаже! Их можно приобрести на официальном сайте группы и в кассах театров региона. Не упустите возможность стать частью незабываемого летнего вечера с живой музыкой и атмосферой праздника.

Приходите и проведите это лето незабываемо вместе с «Заточкой»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 6 сентября
Руки вверх! Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 2000 ₽

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