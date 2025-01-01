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Затерянный мир
Билеты от 2000₽
Киноафиша Затерянный мир

Спектакль Затерянный мир

«Парк юрского периода» на сцене
Постановка
Модерн 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль по роману А. Конан Дойла

Юрий Грымов представляет яркий и музыкальный спектакль для всей семьи по знаменитому роману Артура Конан Дойла. Эта постановка перенесет зрителей в самое сердце опасных и манящих джунглей Южной Америки, где на пути первооткрывателей их ждут невероятные приключения.

Путешествие в дикие джунгли
Герои спектакля оказываются в самом центре таинственного и неизведанного мира, наполненного опасностями и чудесами. Они встречают на своем пути гигантских динозавров, ящеров и даже дружелюбных мохнатых горилл. Это мир дикой природы, где каждый шаг — это открытие.

Яркие костюмы и живые декорации
Спектакль погружает зрителей в атмосферу настоящего приключения благодаря потрясающим костюмам и живым декорациям, которые превращают сцену в джунгли, наполненные животными и растительностью. Яркие визуальные решения, фантастическая музыка и динамичный сюжет заставляют почувствовать себя частью этого удивительного мира.

Незабываемое приключение для всей семьи
Смелые герои, неожиданные повороты событий, юмор и захватывающие моменты создают незабываемое шоу для зрителей всех возрастов. «Затерянный мир» — это идеальное семейное приключение, полное волшебства, смеха и настоящих эмоций!

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Александр Толмачев
Евгений Казак
Денис Игнатов
Александра Богданова
Александр Мирлюнди (Жуков)

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
12:00 от 2000 ₽

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