Затерянный мир
Билеты от 550₽
Киноафиша Затерянный мир

Спектакль Затерянный мир

Постановка
Рыжий театр 6+
Режиссер Роман Светлов
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Фантастическая сказка о динозаврике Динодоне

Приготовьтесь отправиться в удивительный мир приключений с новым спектаклем «Фантастическая сказка о динозаврике Динодоне». На сцене развернется захватывающая история о дружбе, смелости и волшебных поисках.

Персонажи спектакля

Главные герои — это не только динозаврик Динодон, но и его верные друзья:

  • Манкинс — шустрая обезьянка, которая всегда готова прийти на помощь.
  • Рино — попугай-генерал, обладающий острым умом и солдатской отвагой.
  • Фердинанд — флегматичный жираф, который с мудростью смотрит на мир вокруг.

Сюжет

В этой волшебной истории друзья-герои объединятся, чтобы спасти Динодона от лап коварного тиранозавра. По пути им предстоит найти загадочный волшебный камень аквамарин, способный вернуть мир и гармонию на планету Сириус.

Интересные факты

Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и поучительным. Он учит детей важным жизненным урокам о дружбе, доверии и помощи друг другу. Сценография и костюмы выполнены с особой тщательностью, что подарит зрителям уникальную атмосферу волшебства.

Не упустите возможность окунуться в сказку, которая заставит вас поверить в чудеса и поможет вашим детям мечтать без границ!

Октябрь
26 октября воскресенье
12:00
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
от 550 ₽

