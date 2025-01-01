Спектакль Затерянный мир

Приготовьтесь отправиться в удивительный мир приключений с новым спектаклем «Фантастическая сказка о динозаврике Динодоне». На сцене развернется захватывающая история о дружбе, смелости и волшебных поисках.
Главные герои — это не только динозаврик Динодон, но и его верные друзья:
В этой волшебной истории друзья-герои объединятся, чтобы спасти Динодона от лап коварного тиранозавра. По пути им предстоит найти загадочный волшебный камень аквамарин, способный вернуть мир и гармонию на планету Сириус.
Спектакль обещает быть не только захватывающим, но и поучительным. Он учит детей важным жизненным урокам о дружбе, доверии и помощи друг другу. Сценография и костюмы выполнены с особой тщательностью, что подарит зрителям уникальную атмосферу волшебства.
Не упустите возможность окунуться в сказку, которая заставит вас поверить в чудеса и поможет вашим детям мечтать без границ!