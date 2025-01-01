Меню
Затерянные птицы
Билеты от 2200₽
Киноафиша Затерянные птицы

Спектакль Затерянные птицы

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Мелодии любви и страсти: музыкально-драматический спектакль

В этом уникальном музыкально-драматическом спектакле два артиста, словно птицы, дрейфуют на обломках корабля жизни. Они разлетаются, теряют друг друга, но всегда в итоге соединяются снова, что символизирует непрерывный круговорот любви.

Зрители смогут насладиться гениальными строками Габриэля Гарсиа Маркеса, которые оживут на сцене благодаря талантливому режиссеру Григорию Сиятвинде. Его видение позволит каждому зрителю погрузиться в мир, наполненный эмоциями и чувственностью.

Танго Пьяццоллы в исполнении Нины Шацкой добавит в спектакль нотку страсти. Художественный перевод оригинальных текстов произведений «короля танго» Игоря Писарского создает из каждой песни самостоятельную цельную историю, что обогащает общее восприятие спектакля.

Нина Шацкая, известная своей самобытностью и неординарностью, с легкостью справляется с задачей исполнить знаменитые танго Астора Пьяццоллы. В отличие от привычного формата концертной программы, она не боится экспериментировать и использует свой безупречный вкус, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции.

Приходите на спектакль и позвольте музыкальной магии окутать вас, раскрывая знаковые моменты танго и глубины человеческих чувств!

Режиссер
Сергей Сотников
В ролях
Нина Шацкая
Григорий Сиятвинда

Купить билет на спектакль Затерянные птицы

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2200 ₽

