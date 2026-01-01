Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Затерянные миры
Киноафиша Затерянные миры

Спектакль Затерянные миры

0+
Возраст 0+

О спектакле

Космическое приключение для всей семьи в театре Будущего

Театр Будущего представляет интерактивную постановку с космической тематикой, которая станет настоящим открытием для зрителей всех возрастов. В центре сюжета — исследование Солнечной системы и знакомство с необычными жителями других планет.

Уникальная сцена с мультимедийным экраном на 360 градусов и футуристические декорации, созданные финалистами Международного конкурса дизайнеров из Новой Зеландии, создадут атмосферу увлекательного космического приключения. Зрители увидят научные факты в занимательной форме, насладятся экстремальными цирковыми трюками и увлекательными играми с инопланетянами.

Что вас ждёт на спектакле:

  • Уникальная сцена с мультимедийным экраном 360 градусов, которая сделает ваше пребывание в космосе настоящим.
  • Футуристические декорации и костюмы, вдохновлённые современными дизайнерскими решениями.
  • Экстремальные цирковые трюки и веселые интерактивные моменты с инопланетными персонажами.
  • Научные факты, преподнесённые в увлекательной художественной манере.

Сказочные дракончики для маленьких зрителей, захватывающая Вселенная для родителей и храбрый космонавт Лева, вдохновляющий на приключения и больших, и маленьких!

Приготовьтесь к увлекательному космическому событию и до скорой встречи на спектакле!

Фотографии

Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры Затерянные миры
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше