Спектакль Защита гения

Защита гения
12+
Постановка Севастопольского Театра танца на краснодарской сцене

Театр танца им. В.А. Елизарова (г. Севастополь) представляет уникальный спектакль, в центре которого находится история о детских травмах и внутреннем мире гения.

Главный герой, переживший развод родителей, сталкивается с психологической травмой, которая формирует его нестандартное поведение. Убежище он находит в мире шахмат, где игра становится не только способом уйти от проблем, но и сценой, на которой он проявляет себя как талантливый гроссмейстер.

В своей игре мальчик превращает шахматные фигуры в людей из своего окружения: мама становится Белой Королевой, а отец — Черным Королем. Семейная идиллия нарушается зловещей Черной Королевой — любовницей отца, что добавляет драматизма в его внутренний конфликт.

Став взрослым, герой продолжает прятаться в мире шахмат, что позволяет ему выигрывать множество турниров. Однако впереди его ждет самое значительное испытание — Чемпионат Мира, где ему снова предстоит столкнуться с реальностью, от которой он так старательно уклоняется. Дуальность личности и отсутствие навыков в общественных отношениях показывают, что к настоящим событиям он оказывается не совсем готов.

Спектакль затрагивает важные аспекты современного общества: стремление к успеху, влияние детских травм на взрослую жизнь и сложность взаимодействия с окружающими. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и проникающую в душу историю на сцене театра.

29 мая пятница
18:30
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 500 ₽

