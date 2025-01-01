Zarva&Band

Дебютный концерт Ульяны Зарва в Доме винтажной музыки

Старт Гнесинских четвергов в Доме винтажной музыки – это всегда особенное событие! Мы приглашаем вас разделить с нами этот волнительный и радостный момент: дебютный концерт Ульяны Зарва!

Обещаем, что этот вечер станет исключительным и незабываемым. Ульяна Зарва и её музыканты подготовили для вас много интересного и вдохновляющего.

Состав музыкантов

Саксофон: Адриан Новак

Клавиши: Виталий Кись Мл.

Бас: Дамир Халиулин

Барабаны: Владимир Воеводин

Гитара: Сергей Зауэрс

Что вас ждёт?

Музыка, от которой захватывает дух: мы подготовили мощную программу для всех ценителей качественного звука. Будем рады вашим танцам!

Приглашенные артисты

На концерте также выступят приглашенные артисты:

Леван Пхаладзе

Георгий Дробышев

Гарик Зебелян

Атмосфера праздника

Мы создадим вокруг вас пространство, наполненное позитивом и вдохновением, где царят смех, радость и отличное настроение. Давайте вместе сделаем этот вечер незабываемым!

Не упустите шанс стать свидетелями рождения новой музыкальной истории!