Zarva&Band

Старт Гнесинских четвергов в Доме винтажной музыки – это всегда особенное событие! Мы приглашаем вас разделить с нами этот волнительный и радостный момент: дебютный концерт Ульяны Зарва!
Обещаем, что этот вечер станет исключительным и незабываемым. Ульяна Зарва и её музыканты подготовили для вас много интересного и вдохновляющего.
Музыка, от которой захватывает дух: мы подготовили мощную программу для всех ценителей качественного звука. Будем рады вашим танцам!
На концерте также выступят приглашенные артисты:
Мы создадим вокруг вас пространство, наполненное позитивом и вдохновением, где царят смех, радость и отличное настроение. Давайте вместе сделаем этот вечер незабываемым!
Не упустите шанс стать свидетелями рождения новой музыкальной истории!