Zarva&Band
Билеты от 800₽
Zarva&Band

Zarva&Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Дебютный концерт Ульяны Зарва в Доме винтажной музыки

Старт Гнесинских четвергов в Доме винтажной музыки – это всегда особенное событие! Мы приглашаем вас разделить с нами этот волнительный и радостный момент: дебютный концерт Ульяны Зарва!

Обещаем, что этот вечер станет исключительным и незабываемым. Ульяна Зарва и её музыканты подготовили для вас много интересного и вдохновляющего.

Состав музыкантов

  • Саксофон: Адриан Новак
  • Клавиши: Виталий Кись Мл.
  • Бас: Дамир Халиулин
  • Барабаны: Владимир Воеводин
  • Гитара: Сергей Зауэрс

Что вас ждёт?

Музыка, от которой захватывает дух: мы подготовили мощную программу для всех ценителей качественного звука. Будем рады вашим танцам!

Приглашенные артисты

На концерте также выступят приглашенные артисты:

  • Леван Пхаладзе
  • Георгий Дробышев
  • Гарик Зебелян

Атмосфера праздника

Мы создадим вокруг вас пространство, наполненное позитивом и вдохновением, где царят смех, радость и отличное настроение. Давайте вместе сделаем этот вечер незабываемым!

Не упустите шанс стать свидетелями рождения новой музыкальной истории!

Купить билет на концерт Zarva&Band

Октябрь
9 октября четверг
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

