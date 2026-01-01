Встречайте новый концерт «Зараза»!

Команда «Зараза» возвращается в ваш город с новым материалом и любимыми песнями! Это отличный повод провести время в компании друзей, насладиться музыкой и атмосферой живого выступления.

Что вас ждет?

Концерт обещает быть ярким и запоминающимся. Вы услышите как новые треки, так и знакомые хиты, которые уже успели полюбиться многим слушателям. В программе — не только музыка, но и захватывающие визуальные эффекты, которые создадут уникальную атмосферу на сцене.

Приходите с друзьями!

Не забудьте захватить с собой компанию! Мероприятие гарантирует отличное настроение и неповторимые эмоции. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — билеты уже в продаже!

Подробности

Следите за новыми анонсами и обновлениями на официальных страницах группы. Узнайте, какие сюрпризы подготовлены для зрителей, и будьте в курсе свежих новостей от «Зараза»!