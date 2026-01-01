В театре Роста покажут спектакль «Запретный плод» режиссёра Нонны Гришаевой (художественный руководитель театра с 2014 года) по пьесе, в которой брат и сестра, находящиеся в утробе матери, переживают эмоции родителей и сталкиваются с темой аборта. В постановке актёры во втором действии играют роли родителей детей из первого действия, что создаёт глубокий эмоциональный конфликт. Спектакль будет интересен тем, кто задумывается о нравственных ценностях и смысле жизни. <p>В утробе матери брат и сестра готовятся к выходу в мир людей. Маленькие человечки умны, талантливы, любознательны, много самых главных вещей в этой жизни в них заложила генетика и Господь. Брат и сестра слышат окружающий мир, переживают стрессы и радости родителей, но в конце первого действия они слышат страшное слово: Аборт.</p><p>Во втором действии мы становимся свидетелями конфликта родителей, которых играют те же актёры. И вместе с ними учимся слышать голоса тех, кто должен появиться на свет, не безымянных зародышей, лишённых права выбора, а наше единственное продолжение, без которого нет смысла ни в любви, ни в жизни в целом.</p><p>Откуда берутся дети? А как это бывает? Мы – это кто? Что такое грех? Любовь — это Бог? Эти вопросы не каждый день нам удается обсудить со своими детьми. Но если мы вместе с ними посмотрим спектакль по пьесе «Запретный плод», то разговор на эту тему возникнет обязательно…</p><p>Пьеса в 2-х действиях.</p>