Запретный джаз в лучах заката: легендарные хиты золотой эпохи на открытой крыше
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие под открытым небом. Концерт на крыше Novotel

Roofevents приглашает вас на особенный концерт, который погрузит в эпоху сверкающих платьев, сухого закона и секретных клубов, где музыка звучала тихо, но с неистовой силой. Это будет не просто музыкальное событие — это настоящая атмосфера того времени!

Программа вечера

В программе концерта звучат культовые композиции: чувственная Feeling Good, легендарная Fly Me to the Moon, озорная Minnie the Moocher, а также неожиданные хиты вроде Rude Boy и Material Girl в дерзких спикизи-аранжировках. Все этого можно будет услышать в исполнении ямайской звезды джаза, обладающей экзотическим и аутентичным тембром.

Атмосфера спикизи

Столичная крыша превратится в тайный клуб над городом, где видно всё, но слышно только тем, кто знает, куда смотреть. Вечер обещает быть вне правил, в обрамлении мягкого света ретро-торшеров и бархатных теней. Гирлянды будут слегка приглушены, создавая пьянящую атмосферу на грани дозволенного.

Что такое Afro-dite?

Afro-dite — это джаз, акцентированный на ритме, импровизации и глубокой эмоции. Проект сочетает аутентичный вокал, терпкое электропиано и сочный пульс контрабаса, не забывая про звуковые спецэффекты и узнаваемый ритм перкуссии. Музыкальный язык Afro-dite вобрал в себя множество стилей — от жгучего соула до медитативного регги. Важнейшее в этом проекте — живой диалог между музыкантами и публикой, который делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечернего шоу, где музыка и атмосфера создадут важное переживание!

Расписание

4 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3300 ₽
10 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:30 от 3300 ₽
21 сентября
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3800 ₽

