Запретный джаз в лучах заката: легендарные хиты золотой эпохи на открытой крыше

Музыкальное путешествие под открытым небом с Roofevents

Город засыпает — оживает музыка, которую не услышишь случайно. Roofevents приглашает вас на особенный концерт под открытым небом: музыкальное путешествие в эпоху сверкающих платьев, сухого закона и секретных клубов. Здесь играли тише, но чувствовали сильнее.

Программа концерта

В программе вечера — чувственная Feeling Good, нетленная Fly Me to the Moon, озорная Minnie the Moocher, а также неожиданные хиты вроде Rude Boy и Material Girl в дерзких спикизи-аранжировках. Все это вы сможете услышать в живом исполнении ямайской звезды джаза с экзотическим, но аутентичным тембром.

Атмосфера спикизи

Столичная крыша превращается в тайный клуб над городом — видно всё, но слышно только тем, кто знает, куда смотреть. Позвольте себе вечер вне правил!

Возвращение в опасную эпоху

На этой крыше оживает эпоха, когда музыка была опасной, а вечер — коротким, но ярким. Время, когда музыка была запрещена, а алкоголь — под замком. Именно тогда рождались клубы, в которых «говорили тише». Спикизи — места, где тайное становилось желанным.

Afro-dite: джаз с акцентом на ритм

Испытайте всё это в современном прочтении: мягкий свет ретро-торшеров, бархатные тени, чуть приглушённый свет гирлянд и пьянящая атмосфера на грани дозволенного. Afro-dite — это джаз с акцентом на ритм, импровизацию и глубокую эмоцию. Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса, звуковые спецэффекты и, конечно, узнаваемый ритм перкуссии — всё это составляет уникальный проект Afro-dite.

Живой диалог с публикой

Их музыкальный язык вобрал в себя многое: от жгучего соула до медитативного регги. Но главное — это живой диалог между музыкантами и публикой, который обязательно оставит незабываемые впечатления.