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Запретные монологи V
Киноафиша Запретные монологи V

Спектакль Запретные монологи V

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Запретные монологи V: Исцеление через Искусство

Спектакль «Запретные монологи V» — это не просто театральное представление, а настоящая одиссея по миру женской анатомии и психологии. Он посвящен любви и принятию каждой части своего тела, особенно той, о которой принято молчать, но которая хранит в себе целую Вселенную.

О чем спектакль?

На сцене «Запретных монологов V» зрители смогут погрузиться в обсуждение самых интимных и секретных тем. Этот спектакль помогает женщинам исцелить свои сердца, научиться принимать себя без стеснения и робости. Он дарит вдохновение и силу жить полной жизнью, раскрывая красоту каждой детали собственного «я».

Что зрители могут ожидать?

«Запретные монологи V» — это не только женская перспектива. Мужчины также найдут в этом спектакле важные откровения о том, какие секреты может скрывать самая чувственная и нежная часть тела любимой женщины. Понимание и сопереживание — вот что делает этот спектакль уникальным.

Почему стоит посетить спектакль?

Этот проект уже успел исцелить сердца миллионов женщин, помогая им открыть новые грани самопринятия и уверенности в себе. «Запретные монологи V» — это важный шаг к открытию диалога между полами и пониманию, как любовь и принятие себя могут изменить жизнь.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Присоединяйтесь к обсуждению, которое может изменить ваше восприятие себя и окружающих!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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