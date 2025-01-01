Комедия с нотками психологического триллера

2 июля, только один вечер! Этот спектакль предназначен для тех, кто не боится погрузиться в мир интриг и неожиданностей. Приготовьтесь стать не просто зрителем, а соучастником увлекательной игры.

О чем спектакль?

Комедия, в которой переплетаются элементы психологического триллера и фарса, обещает держать зрителей в напряжении. Три роли, одна комната и игра без правил. В этом уникальном пространстве между репликами возникают паузы, заряженные интригой. Драматург становится марионеткой, а актрисы — кукловодами.

Кто на сцене?

В главных ролях выступят талантливые артисты:

Александрия Богданова

Евгения Шарыгина

Илья Скляров

Режиссером-постановщиком является Анастасия Жаворонкова, известная своими смелыми и оригинальными решениями на сцене.

Что ожидать?

Зрители смогут насладиться игрой актеров, где смех и страх идут рука об руку. Здесь ссоры — это путь к сближению, а слова могут быть так же опасны, как пули. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля!

Приходите 2 июля и узнайте, кто выйдет победителем из этой психологической игры. Мы ждем вас!