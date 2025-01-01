Меню
Записки юного врача
Киноафиша Записки юного врача

Спектакль Записки юного врача

Постановка
Театр.doc на Лесной 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Сторителлинг по «Запискам юного врача» в Театр.doc

Театр.doc на Лесной представляет спектакль, основанный на произведении Михаила Булгакова «Записки юного врача». Эта история погружает зрителей в мир взросления, поиска своего пути в профессии и осознания хрупкости жизни. Спектакль поднимает важные вопросы о том, как невежество остается одной из самых опасных болезней нашего времени.

Режиссура и команда

Режиссером спектакля является Константин Кожевников, известный своим уникальным подходом к классическим текстам. Художник Леша Лобанов создает визуальный ряд, который поддерживает атмосферу рассказа. Инсценировку подготовила Елена Носова, которая смогла передать дух оригинала и адаптировать его для современного зрителя.

Исполнители

История будет рассказана двумя талантливыми актерами — Евгением Пеккером и Максимом Макушевым. Их взаимодействие на сцене обещает стать ярким и запоминающимся.

Почему стоит посмотреть?

«Записки юного врача» — это не только автобиографическая работа Булгакова, но и глубокое размышление о человеческой натуре и преданности делу. Спектакль станет возможностью увидеть, как история, написанная более 100 лет назад, остается актуальной и в наши дни.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия! Билеты уже в продаже.

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
28 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
18:00 от 2000 ₽

