Записки юного врача
Киноафиша Записки юного врача

Спектакль Записки юного врача

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведений Булгакова

Приглашаем вас на уникальную постановку, созданную по мотивам произведений Михаила Булгакова, в которой автор мастерски изображает жизнь молодого врача. Это не просто спектакль, а погружение в мир, насыщенный глубокими мыслями и переживаниями главного героя.

Дневниковые записи как ключ к пониманию

Сюжет спектакля пополняется дневниковыми записями, которые обеспечивают зрителям не только динамику повествования, но и дозволяют глубже понять внутренний мир персонажа. Эти записи становятся проводником в его мысли и эмоции, позволяя сопереживать и ощущать каждую миг его жизни.

Интерактивный финал

Особенностью постановки является изменчивость финала, который может варьироваться в зависимости от места проведения спектакля. Хореограф-постановщик Мария Буслаева предоставляет исполнителю свободу выбора в том, каким будет завершение истории врача, что добавляет элемент неожиданности и создает уникальный опыт для каждого зрителя.

Исполнитель

Главную роль в спектакле исполняет талантливый актер Егор Коновалов, который уже зарекомендовал себя на театральной сцене. Его мастерство и преданность роли обещают создать незабываемый образ глубоко человечного и эмоционального персонажа.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, которая затрагивает важные вопросы человеческой жизни и профессиональной этики! Погружение в мир Булгакова ожидает вас.

Режиссер
Мария Буслаева
В ролях
Егор Коновалов

Купить билет на спектакль Записки юного врача

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
2 октября четверг
20:00
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
от 600 ₽

