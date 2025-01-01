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Записки юного врача
Билеты от 800₽
Киноафиша Записки юного врача

Спектакль Записки юного врача

Постановка
Театр кукол им. Образцова 18+
Режиссер Евгений Корняг
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Записки юного врача» — новый взгляд на Булгакова в Театре Образцова

Совсем скоро на сцене театра состоится премьера спектакля, основанного на цикле ранних рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». В центре сюжета — молодой доктор, только что закончивший учебу, который стремится стать главным и единственным врачом в провинциальной деревне. Однако суровая реальность деревенской жизни ставит перед ним множество испытаний.

Проблемы и внутренние конфликты

Каждый день герой сталкивается с новыми трудностями, преодолевая страх и сомнения, чтобы помочь окружающим. Но он не в силах справиться с личной болью и навязчивыми воспоминаниями. В спектакле также раскрывается тема морфина как символа иллюзий — временного успокоения, которое приводит только к дальнейшему разрушению.

Инсценировка и творчество

Инсценировку и постановку спектакля осуществил талантливый режиссёр и хореограф Евгений Корняг. Художник-постановщик, лауреат Национальной театральной премии и премии «Золотая Маска», Татьяна Нерсисян, создала уникальный визуальный ряд, который погружает зрителя в атмосферу времени и места действия. Музыкальное сопровождение подготовила композитор Екатерина Аверкова, добавляя в спектакль необходимые эмоции и напряжение.

Темы любви и человеческих слабостей

В «Записках юного врача» особое внимание уделяется рассказу «Морфий», который станет ключевым элементом в мозаике истории о болезненной любви, страхах и слабостях людей. Спектакль обещает быть глубоким и трогательным, затрагивая важные темы становления личности и неизбежного разрушения.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории на сцене вашего любимого театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 800 ₽

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