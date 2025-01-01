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Записки сумасшедшего
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Киноафиша Записки сумасшедшего

Спектакль Записки сумасшедшего

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Маленький человек в большом мире

Второй спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой, осуществленный в рамках лаборатории «Гоголь. 215», продолжает исследование темы маленького человека в большом, холодном и неуютном мире, где главным становятся материальные ценности и социальный статус. В этом произведении режиссер глубже погружает зрителя в психологию главного героя, подчеркивая его внутренний конфликт и отчаянные попытки вырваться из оков обыденности.

Неразделенная любовь и потеря разума

Главный герой спектакля – мелкий чиновник Аксентий Поприщин, чья жизнь превращается в трагикомическую историю. Он безнадежно влюблен в дочь директора департамента, но страдает от неразделенной любви. Не в силах принять свою реальность и найти выход из ситуации, Поприщин сходит с ума, решая объявить себя королем Испании, чтобы стать достойным своей избранницы.

Реальность и воображение героя

Смесь психической нестабильности, неуверенности в себе и стремления к социальной значимости превращает этот спектакль в уникальное исследование человеческой души, где реальность и воображение героя переплетаются, создавая увлекательную и глубокую постановку.

Состав спектакля

  • Поприщин: Евгений Пуцыло
  • София, медсестра: Мария Макурина / Виктория Кизко
  • Собака: Александр Груздев / Егор Попов
  • Начальник, врач: Денис Лукин
  • Мама: Ирина Рудницкая / Ольга Добрина
  • Директор, главврач, сотрудник офиса: Кирилл Малов / Александр Хохлов
  • Сотрудник офиса, санитар: Полина Шейна / Юлия Максюткина
Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Евгений Пуцыло
Мария Макурина
Александр Груздев
Александр Груздев
Егор Попов
Виктория Кизко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
6 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
18 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

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