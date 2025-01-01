Спектакль Записки сумасшедшего

Маленький человек в большом мире

Второй спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой, осуществленный в рамках лаборатории «Гоголь. 215», продолжает исследование темы маленького человека в большом, холодном и неуютном мире, где главным становятся материальные ценности и социальный статус. В этом произведении режиссер глубже погружает зрителя в психологию главного героя, подчеркивая его внутренний конфликт и отчаянные попытки вырваться из оков обыденности.

Неразделенная любовь и потеря разума

Главный герой спектакля – мелкий чиновник Аксентий Поприщин, чья жизнь превращается в трагикомическую историю. Он безнадежно влюблен в дочь директора департамента, но страдает от неразделенной любви. Не в силах принять свою реальность и найти выход из ситуации, Поприщин сходит с ума, решая объявить себя королем Испании, чтобы стать достойным своей избранницы.

Реальность и воображение героя

Смесь психической нестабильности, неуверенности в себе и стремления к социальной значимости превращает этот спектакль в уникальное исследование человеческой души, где реальность и воображение героя переплетаются, создавая увлекательную и глубокую постановку.

Состав спектакля