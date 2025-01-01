Спектакль «Записки сумасшедшего» в Театре на Васильевском

Спектакль «Записки сумасшедшего» — жемчужина «Петербургских повестей» Николая Васильевича Гоголя. Эта история написана в форме дневника мелкого чиновника, который мучительно переживает своё унизительное положение. Главный герой — типичный «маленький человек», который оказывается наедине со своими страхами и болью, что приводит к трагическим последствиям и безумию.

Человек, способный любить, разбираться в искусстве и чувствовать, оказывается выброшенным на обочину жизни. Это острое социальное и психологическое исследование поднимает важные вопросы о человеческой судьбе и месте человека в обществе.

Режиссура и пространство спектакля

По словам режиссера-постановщика Романа Кочержевского (г. Санкт-Петербург), пространство спектакля является миром воспоминаний, который постоянно меняется и распадается на осколки. Это символизирует душевную болезнь героя и равнодушие общества, которое его отвергло.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий спектакль, который заставляет задуматься о многом и сопереживать главному герою в его трагическом пути.