Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Записки о СВОих
Киноафиша Записки о СВОих

Спектакль Записки о СВОих

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О спектакле

Омский государственный музыкальный театр представляет моноспектакль-реквием «Записки о своих»

Омский государственный музыкальный театр представляет моноспектакль-реквием «Записки о СВОих». Эта постановка основана на реальных историях людей, ставших свидетелями трагических событий на Донбассе. В центре внимания — судьбы известных личностей, среди которых Арсен Павлов, более известный как «Моторола», Михаил Толстых, прозванный «Гиви», а также Отец Михаил Васильев, известный как «Батюшка ВДВ», Александр Захарченко, Сергей Пускепалис, Кирилл Стремоусов и Дарья Дугина.

Формат и содержание

На сцене один актёр, который под аккомпанемент гитары и знаковых песен о войне делится личными историями. Каждая из них подчеркивает человеческие аспекты конфликта и помогает осмыслить современные события через призму искусства. Спектакль открывает диалог о судьбах людей, которые оказались в центре исторических катастроф.

Почему стоит посмотреть?

«Записки о СВОих» привлечёт внимание зрителей, интересующихся не только театром, но и актуальными событиями, протекающими в нашем мире. Постановка помогает взглянуть на различные аспекты войны и покопаться в судьбах тех, кто был непосредственно затемён событиями. Это уникальная возможность увидеть, как искусство может стать свидетелем и комментарием на важные темы нашего времени.

Не пропустите этот спектакль, который сочетается с глубокими размышлениями и художественным выражением. «Записки о СВОих» — это искусство, призванное пробудить чувства и изменить восприятие реальности.

Купить билет на спектакль Записки о СВОих

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
8 февраля воскресенье
14:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 500 ₽

Фотографии

Записки о СВОих Записки о СВОих

В ближайшие дни

Стервология 1. Стервология 2
16+
Драма
Стервология 1. Стервология 2
6 января в 19:00 Областной дом ветеранов
от 1000 ₽
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
19 декабря в 15:00 G-Drive Арена
от 500 ₽
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
10 января в 16:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше