Спектакль Записки нервного капельдинера

Записки нервного капельдинера
Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новый моноспектакль Игоря Волкова в Александринском театре

Народный артист России Игорь Волков представляет свой новый моноспектакль «Записки нервного капельдинера», ставший частью цикла «Монологи в Царском фойе». Эта серия была открыта спектаклем «Монологи» («Лица и роли») народного артиста России Николая Мартона, основанным на классических произведениях.

В «Записках нервного капельдинера» Волков обращается к рассказам Михаила Зощенко, включая «Мадонна» и «История болезни». Особенность этого спектакля заключается в том, что Волков не только исполняет роль, но и выступает автором литературной и сценической композиций. Главный персонаж — Василий Былинкин, мелочный и комичный «маленький человек» из мира Зощенко.

Игорь Волков уже зарекомендовал себя как талантливый инсцентировщик, и новый спектакль станет еще одной яркой страницей в его артистической карьере. Ожидается, что «Записки нервного капельдинера» подарят зрителям уникальное сочетание юмора и глубины, присущих произведениям Зощенко.

Июнь
13 июня суббота
15:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1500 ₽

